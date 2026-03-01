01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
2-051'
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
0-048'
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
2-3
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-0
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
1-043'
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
1-1
01 Mart
Austria Wien-LASK
2-2
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-0
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-1
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
2-2
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-0
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
3-0
01 Mart
Tondela-Santa Clara
2-2
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
0-014'
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-0
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
0-053'
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
2-085'
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
2-185'
01 Mart
Valencia-Osasuna
1-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
2-042'
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
2-057'
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
1-0
01 Mart
Lorient-Auxerre
2-2
01 Mart
Metz-Brest
0-1
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı: Munir El Haddadi

Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Munir El Haddadi, bölgedeki savaşın ardından Türkiye'ye kaçtı.

01 Mart 2026 20:30
Savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı: Munir El Haddadi
Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Barcelona'nın eski oyuncusu Munir El Haddadi'nin, bölgede çıkan savaşın ardından Türkiye'ye kaçtığı belirtildi.

İspanyol basınından Marca'ya konuşan Munir El Haddadi'ye yakın kaynaklar, Faslı oyuncunun İran'dan kaçış hikayesini anlattı. Kaynaklar, oyuncunun bölgede çıkan savaşın ardından İran'da forma giyen bir diğer futbolcu Ivan Sanchez'le birlikte uçağa bindiğini ve ülkeden ilk olarak havayoluyla kaçmaya çalıştığını aktardı. Uçağın tam kalkış yapacağı sırada bir hava saldırısının yaşandığını ve uçuşun iptal olduğunu belirten kaynaklar, bunun üzerine Munir'in karayoluyla Türkiye'ye hareket ettiğini belirtti.

16 saatlik yolculuk

Munir'in 16 saatlik bir araba yolculuğunun ardından güvenle Türkiye'ye ulaştığı aktarılırken, oyuncunun bu sezon Esteghlal FC'ye transfer olmak için ayrıldığı İspanya'ya döneceği açıklandı. Yaşanan son olayların ardından İran Ligi süresiz şekilde ertelendi ve ligde forma giyen yabancı oyuncular bir şekilde ülkeden ayrılmaya çalışıyor.

Barcelona'da forma giymişti

Profesyonel futbolculuk kariyeri Barcelona'da başlayan Munir El Haddadi, Katalan ekibinde 3 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Barcelona'dan sonra sırasıyla pek çok LaLiga ekibinde forma giyen Faslı oyuncu, son olarak bu sezonun başında İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'ye transfer oldu.

Takımı ligde liderdi

İran'da 26 maça çıkan Munir, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asist üretme başarısı gösterdi. 30 yaşındaki oyuncunun formasını giydiği Esteghlal FC, 41 puanla akıbeti belirsiz ligin lideri konumunda.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 8 1 52 23 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 7 5 12 24 36 26
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
