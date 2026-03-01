Savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı: Munir El Haddadi

Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Barcelona'nın eski oyuncusu Munir El Haddadi'nin, bölgede çıkan savaşın ardından Türkiye'ye kaçtığı belirtildi.



İspanyol basınından Marca'ya konuşan Munir El Haddadi'ye yakın kaynaklar, Faslı oyuncunun İran'dan kaçış hikayesini anlattı. Kaynaklar, oyuncunun bölgede çıkan savaşın ardından İran'da forma giyen bir diğer futbolcu Ivan Sanchez'le birlikte uçağa bindiğini ve ülkeden ilk olarak havayoluyla kaçmaya çalıştığını aktardı. Uçağın tam kalkış yapacağı sırada bir hava saldırısının yaşandığını ve uçuşun iptal olduğunu belirten kaynaklar, bunun üzerine Munir'in karayoluyla Türkiye'ye hareket ettiğini belirtti.



16 saatlik yolculuk



Munir'in 16 saatlik bir araba yolculuğunun ardından güvenle Türkiye'ye ulaştığı aktarılırken, oyuncunun bu sezon Esteghlal FC'ye transfer olmak için ayrıldığı İspanya'ya döneceği açıklandı. Yaşanan son olayların ardından İran Ligi süresiz şekilde ertelendi ve ligde forma giyen yabancı oyuncular bir şekilde ülkeden ayrılmaya çalışıyor.



Barcelona'da forma giymişti



Profesyonel futbolculuk kariyeri Barcelona'da başlayan Munir El Haddadi, Katalan ekibinde 3 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Barcelona'dan sonra sırasıyla pek çok LaLiga ekibinde forma giyen Faslı oyuncu, son olarak bu sezonun başında İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'ye transfer oldu.



Takımı ligde liderdi



İran'da 26 maça çıkan Munir, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asist üretme başarısı gösterdi. 30 yaşındaki oyuncunun formasını giydiği Esteghlal FC, 41 puanla akıbeti belirsiz ligin lideri konumunda.



