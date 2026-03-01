Marco Asensio, deplasmanları seviyor!

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, ligde deplasmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor.
İspanyol yıldız, Antalyaspor deplasmanında Sidiki Cherif'in attığı golde asisti yapan isim oldu.
Asensio, ligdeki son 9 deplasman maçında da skora etki etti.
Marco Asensio, bu maçlarda 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçındaki ikinci golünde de Asensio'nun ortasında Veysel Sarı, kendi ağlarını havalandırdı.
