Igor Tudor'un yüzü gülmüyor!

İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Fulham evinde Tottenham'ı konuk etti.



Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan maçta Fulham 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Harry Wilson ve 34. dakikada Alex Iwobi kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 66. dakikada Richarlison'dan geldi.



Tottenham'ın başında ikinci maçına çıkan Igor Tudor, iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Fulham puanını 40'a yükselterek 9. sıraya çıktı. Tottenham ise 29 puanla 16. sırada kaldı.



Ligin 29. haftasında Fulham sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Tottenham ise evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak.







