28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-1
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
2-0
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-1
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
2-3

Atletico Madrid, 90+4'te uyandı!

İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Atletico Madrid, lig sonuncusu Real Oviedo'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti.

calendar 01 Mart 2026 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, 90+4'te uyandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Atletico Madrid, lig sonuncusu Real Oviedo ile deplasmanda karşılaştı. 

Municipal Carlos Tartiere Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 1-0 kazandı. 

Son anlara kadar gol sesi çıkmayan mücadelede Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Julian Alvarezkaydetti. 
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 51 puana ulaşarak 3. sırada konumlandı. Lig sonuncusu Real Oviedo ise 17 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Real Oviedo ise deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.