İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Atletico Madrid, lig sonuncusu Real Oviedo ile deplasmanda karşılaştı.Municipal Carlos Tartiere Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 1-0 kazandı.Son anlara kadar gol sesi çıkmayan mücadelede Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 51 puana ulaşarak 3. sırada konumlandı. Lig sonuncusu Real Oviedo ise 17 puanda kaldı.Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Real Oviedo ise deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak.