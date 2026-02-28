Hadergjonaj: 'Yorgun olacaklarını biliyorduk'

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Maçta Alanyaspor'un ilk golünün asistini yapan Florent, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.
"RAKİBİN YORGUN OLACAĞINI BİLİYORDUK"
Maçı değerlendiren Hadergjonaj: "Üzgünüz. Birinci yarıdaki iyi performansımızdan sonra hayal kırıklığına uğradık. Rakibin yorgun olacağını biliyorduk, bu nedenle önde baskı yapmak istedik. Gol yedikten sonra ikinci yarıda hızlı şekilde 1-1'i bulduk. Galatasaray'ın bireysel kalitesi yüksek, ortada bir şey yokken 2-1 oldu." dedi.
"EN AZN 1 PUANI HAK ETTİK"
Mücadeleleri içinse Hadergjonaj: En az 1 puanı hak ettik. Biz buraya gelip kendi futbolumuzu oynadık, geride beklemedik, sorumluluk aldık, neler yapabileceğimizi gösterdik. Buradan takımıma övgü gönderiyorum. Sonuç olarak puan alamadık ve Alanya'ya puansız dönüyoruz, bu da canımızı sıkıyor." ifadelerini kullandı.
Maçta Alanyaspor'un ilk golünün asistini yapan Florent, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.
"RAKİBİN YORGUN OLACAĞINI BİLİYORDUK"
Maçı değerlendiren Hadergjonaj: "Üzgünüz. Birinci yarıdaki iyi performansımızdan sonra hayal kırıklığına uğradık. Rakibin yorgun olacağını biliyorduk, bu nedenle önde baskı yapmak istedik. Gol yedikten sonra ikinci yarıda hızlı şekilde 1-1'i bulduk. Galatasaray'ın bireysel kalitesi yüksek, ortada bir şey yokken 2-1 oldu." dedi.
"EN AZN 1 PUANI HAK ETTİK"
Mücadeleleri içinse Hadergjonaj: En az 1 puanı hak ettik. Biz buraya gelip kendi futbolumuzu oynadık, geride beklemedik, sorumluluk aldık, neler yapabileceğimizi gösterdik. Buradan takımıma övgü gönderiyorum. Sonuç olarak puan alamadık ve Alanya'ya puansız dönüyoruz, bu da canımızı sıkıyor." ifadelerini kullandı.