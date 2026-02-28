Adnan Polat: 'Liverpool'u boşverin şimdi'

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Alanyaspor karşılaşmasının ardından kısa bir açıklama yaptı.
Maçla ilgili konuşan Adnan Polat, "Galibiyeti aldık, yola devam ediyoruz." dedi
"Liverpool maçı için ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Adnan Polat "Bence en önemli maç sırada oynanacak olan maç. Gerisini boşverin." ifadelerini kullandı.
