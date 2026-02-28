28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
0-016'
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-061'
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
0-119'
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
1-115'
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-018'
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Okan Buruk: "Bu yüzden kadroya almadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Şubat 2026 19:47 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 19:48
Okan Buruk: 'Bu yüzden kadroya almadık'
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Mücadele öncesi konuşan Buruk, "Brian Birch eşofmanıyla geldim. Geçmişten hep bir şeyler alıyoruz. 70'lerin sarı kırmızı Fatih Terim formaları da satışa çıktı." ifadelerini kullandı.
"HEM YUNUS HEM SALLAI'NİN AĞRISI VAR"

Bazı bölgelerde değişiklik yaptıklarını söyleyen Okan Buruk, "Zorlu fikstüre girmedik, o fikstürden hiç çıkmadık. Bu maçları ynamak çok güzel. Keyfine varmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Yoğun fikstürden dolayı mutluyum. 3 gün önce uzatmalı bir maç oynadık. 3 oyuncumuz 120 dakika oynadı, Torreira 105 dakika oynadı. Büyük bir yorgunluk oldu, mental olarak da yorgunluk var. Bazı bölgelerde değişim yaptık.

Sakatlık riski olanları koruyoruz. Yunus yok kadroda. Ağrılarından dolayı son maçta kullanamadık. O ağrılarla uzun süredir oynuyor, hep de iyi oynuyor. Bugün olmayacak. Sallai'nin ağrısı oldu dün. Çok önemli bir şey değil. Hem Yunus hem Sallai, bir sonraki haftayı yakalayacaklar." dedi.

BARIŞ VE OSIMHEN

Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Bazı değişiklikler yaptık. Rakibe uygun tercihler yaptık. Önde hızlılar, savunma arkasına koşu atıyorlar. Hem Alanyasporlu futbolcuları hem teknik direktörleri Pereira'yı tebrik etmek lazım. Kendi oyunlarını hep oynuyorlar. Bugün çok dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimizin neler yapacağını aşağı yukarı biliyoruz. Top rakipteyken top bizdeyken planlar yaptık. Bu planları doğru şekilde uygulamalıyız. Bizim gibi takımlar için hem Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz hem şampiyonluğa gidiyorsunuz. Bireysel performanslar çok önemli. Hücumda yine yorgunlukları olanlar var, Barış ve Osimhen 120 dakika oynadı. Maçı domine edip devamında onlarla ilgili karar verebiliriz. İyi ve zor bir takıma karşı oynayacağız. Maçın başlangıcında iyi olmalıyız. Taraftarımızın desteği çok önemli. Bazı maçlar vardır, takımı uyandırmak gerekiyor. Avrupa dönüşleri zor oluyor. Biz zaten motive ediyoruz. Taraftarın da devrede olması gerekiyor." sözlerini sarf etti. 

FORVET ARKASI KİM OLACAK?

Forvet arkasında kimin oynayacağı ile ilgili gelen soruya ise Buruk, "Forvet arkasında değişiklik kullanacağız, Barış ve Lang'ı kullanacağız. 3'lü savunmaya karşı oynayacağız. Öndeki karşılamaları öndeki oyuncularla yapmak istiyoruz. Öndeki baskı önemli olacak. Mevki değişikliklerini düşüneceğiz. Kimle o o bölgede başlayacağımı söylemiyorum." cevabını verdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 17 5 2 55 17 56
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 24 5 12 7 25 27 27
11 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.