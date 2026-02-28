28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-0DA
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-0DA
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-173'
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Erzurumspor'un Süper Lig yürüyüşü!

Erzurumspor, Vanspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ligde arka arkaya 11. galibiyetini elde etti.

calendar 28 Şubat 2026 15:30 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 15:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor'un Süper Lig yürüyüşü!
Trednyol 1. Lig'in 28. haftasında ligder Erzurumspor, Vanspor deplasmanına konuk oldu. Erzurumspor, Van Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi.

Erzurumspor'un gollerini 52. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 63. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada Yakup Kırtay attı.

LİGDE 11 MAÇLIK SERİ!

Erzurumspor, bu 3 puan ile birlikte ligdeki galibiyet serisine de devam etti. Aralık ayından bu yana yükselişe geçen ve 1. Lig'de lider durumda bulunan Erzurumspor, ligde arka arkaya 11. galibiyetini elde etti.

Erzurumspor, bu galibiyetle birlikte 1. Lig'de 60 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Vanspor ise 38 puanda kaldı.

1. Lig'in lideri Erzurumspor, ligin gelecek haftasında sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Vanspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüsnü Emre Çelimli, Murathan Çomoğlu

İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici (Dk. 57 Batuhan İşçiler) Mehmet Özcan, Traore (Dk. 79 Alper Emre Demirol), Emir Bars (Dk.79 Regis), Jefferson, Hostikka, Cedric

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mustafa Fettahoğlu, Sefa Akgün (Dk. 72 Benhur Keser), Crociata, Rodriguez (Dk. 82 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu (Dk. 82 Hüsammetin Yener)

Goller: Dk. 52 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 63 Rodriguez, Dk. 88 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 3 Mehmet Özcan, Dk. 43 Hostikka, Dk. 41 Osman Zeki Korkmaz (teknik direktör) (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk.10 Yakup Kırtay Dk. 80 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 12 8 4 44 29 44
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 7 9 21 24 31
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
