Victor Osimhen yerine Mauro Icardi

Şampiyonlar Ligi sonrası rotasını Süper Lig'e çeviren Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek.
İki takım üç gün sonra Türkiye Kupası'nda Alanya'da karşılaşacak.
İtalya'da yorulan Galatasaray'da bazı oyuncuların ağrısı geçmedi. Victor Osimhen, Alanyaspor maçında ilk 11'de olmayacak, yerine Mauro İcardi sahne alacak.
