27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Galatasaray'ın yoğun fikstürü!

Galatasaray, milli araya kadar lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınavdan geçecek.

calendar 27 Şubat 2026 18:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ı milli araya kadar zorlu ve yoğun bir maç takvimi bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak.

İşte Galatasaray'ın milli araya kadar oynayacağı maçlar:

28 Şubat: Alanyaspor (İç saha)

3 Mart: Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası – Deplasman)

7 Mart: Beşiktaş (Deplasman)

10 Mart: Liverpool (Şampiyonlar Ligi – İç saha)

13-14-15 Mart: Başakşehir (İç saha)

18 Mart: Liverpool (Şampiyonlar Ligi – Deplasman)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
