Galatasaray'ı milli araya kadar zorlu ve yoğun bir maç takvimi bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak.
İşte Galatasaray'ın milli araya kadar oynayacağı maçlar:
28 Şubat: Alanyaspor (İç saha)
3 Mart: Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası – Deplasman)
7 Mart: Beşiktaş (Deplasman)
10 Mart: Liverpool (Şampiyonlar Ligi – İç saha)
13-14-15 Mart: Başakşehir (İç saha)
18 Mart: Liverpool (Şampiyonlar Ligi – Deplasman)
Galatasaray'ın yoğun fikstürü!
Galatasaray, milli araya kadar lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınavdan geçecek.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Galatasaray'ı milli araya kadar zorlu ve yoğun bir maç takvimi bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak.
Galatasaray
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
"Kimsenin N'Golo Kante'yi tartışma haddi yok!"
-
9
Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
-
8
İngiltere'de Fenerbahçe yorumu
-
7
Juventus, bu kez transferde Galatasaray'a rakip!
-
6
Kerem Aktürkoğlu: "Fenerbahçe şampiyon olacak"
-
5
Damien Comolli: "Yıllarca canımız acıyacak"
-
4
Vitor Pereira: "Devrede 4 değişikliğe mecburdum"
-
3
Galatasaray ve Samsunspor'un maçları ertelendi!
-
2
Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano
-
1
Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi Liverpool!
- 19:07 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 11'ler
- 19:02 Giresunspor hentbolda Ankara engelini aştı
- 19:01 Derya Yannier: "EuroLeague'in yaptığı çağ dışı bir yöntem"
- 18:53 Emlak Konut, Ormanspor karşısında farka koştu!
- 18:29 Suat Çakır: "Bu noktaya tesadüfen gelmedik"
- 18:28 Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu
- 18:25 Shakhtar 3 puanı son nefeste aldı
- 18:25 Galatasaray'ın yoğun fikstürü!
- 18:16 Esenler Erokspor, zirve yarışında hata yapmadı!
- 17:44 Erling Moe: "Takım halinde mücadele etmeliyiz"
- 17:06 Veysel Bilen: "Çeyrek finali istiyoruz"
- 16:47 Metehan Baltacı ve Mert Hakan hakkında hapis istemi!
- 16:35 Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
- 16:24 İşte Galatasaray'ın Liverpool karşısında karnesi!
- 16:21 Ergin Ataman: "Yıllardır kaprisleri sonucu"
- 16:15 Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano
- 15:47 Liverpool'da Florian Wirtz belirsizliği!
- 15:44 Anadolu Efes, Tel Aviv maçını Belgrad'da oynayacak
- 15:38 İşitme Engelliler Erkek Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak
- 15:19 İşte UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler
- 15:05 Özel milli yüzücüler 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda yarışacak
- 15:00 Avrupa'da tarihi eşleşme: Real Madrid - Manchester City
- 14:55 Marius Mouandilmadji gol krallığında zirvede!
- 14:45 Necla Güngör Kıragası: "Ne istediğimizi bilen bir takımız"
- 14:30 Infantino: "Meksika'ya güvenimizi yineledim"
- 14:21 Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi Liverpool!
- 14:10 Aktepe Stadı'nda ilk kez akşam maçı oynayacak
- 13:47 İtalya'dan Mauro Icardi'ye yakın takip
- 13:31 Fenerbahçe Beko'nun İsrail takımlarıyla karşılaşacağı ülkeler belli oldu
- 13:21 Galatasaray'da bitmeyen enerji: BAY
- 13:15 Gilgeous-Alexander 9 maç sonra parkelere dönüyor
- 13:13 Taj Gibson 40 yaşında NBA'e geri döndü
- 13:13 Şanlıurfa Büyükşehir, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde play-off için umutlu
- 13:12 Wembanyama: "MVP yarışındayım ama zorla ligin yüzü olunmaz"
- 13:11 NBA'den Anthony Edwards'a 25 bin dolar ceza
- 13:11 Juventus, bu kez transferde Galatasaray'a rakip!
- 13:10 Lauri Markkanen en az 2 hafta yok
- 13:02 Doğuştan işitme engelli Berilsu'nun hedefi milli forma
- 12:55 Altay'da gözler kaleci Ulaş'ın üzerinde
- 12:49 Slovakya'da Skriniar beklentisi
- 12:48 Filede Aras Kargo evinde Göztepe deplasmanda
- 12:40 Muğlaspor Teknik Direktörü: "Erzurum'a kazanmak için gidiyoruz."
- 12:34 Menemen FK'da Arda Çolak golleri sıraladı
- 12:29 Galatasaray ve Samsunspor'un maçları ertelendi!
- 12:26 Milli muaythaici Sudenur Basancı'nın yeni hedefleri
- 12:09 Beşiktaş'tan yabancı sınırı başvurusu
- 12:04 Futbolda haftanın maç fikstürü
- 12:01 Osimhen'e uyarı: "Sözlerine dikkat etmeli"
- 11:47 12 Dev Adam, Sırbistan deplasmanında
- 11:38 Eyüpspor, galibiyet serisi peşinde
- 11:37 PFDK'dan Dursun Özbek'e ceza
- 11:26 Beşiktaş'tan Kocaelispor karşısında üstünlük
- 11:21 Rizespor için önemli deplasman
- 11:19 Galatasaray - Alanyaspor: 20. randevu
- 11:10 Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye destek
- 11:09 Kasımpaşa'da kritik maçı öncesi 2 futbolcu cezalı
- 10:59 Beşiktaş'ın gözü Galatasaray derbisinde
- 10:54 Beşiktaş'ın yeni güvencesi: Hyeon-gyu Oh
- 10:48 Sergen Yalçın, Kocaeli'de kulübede olmayacak
- 10:44 Durant 32 bin sayıya ulaştı, Rockets 19 sayı farkı eritip kazandı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
Liverpool'da Florian Wirtz belirsizliği!
Avrupa'da tarihi eşleşme: Real Madrid - Manchester City
Juventus, bu kez transferde Galatasaray'a rakip!
Damien Comolli: "Yıllarca canımız acıyacak"
Napoli'de Eljif Elmas planı
Juventus - Galatasaray sonrası hakem tepkisi: "Gelecek yıl olmaz"
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber!
Giorgio Chiellini'den Spalletti için açıklama!
Federico Gatti: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|45
|27
|48
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|23
|10
|6
|7
|40
|26
|36
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|23
|5
|8
|10
|27
|35
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|23
|4
|8
|11
|20
|32
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|23
|3
|4
|16
|20
|42
|13