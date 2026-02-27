27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
1-090'
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Metehan Baltacı ve Mert Hakan hakkında hapis istemi!

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

calendar 27 Şubat 2026 16:47 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 17:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; iddianamede, Metehan Baltacı ile Mert Hakan Yandaş "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
