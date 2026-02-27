Metehan Baltacı ve Mert Hakan hakkında hapis istemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre; iddianamede, Metehan Baltacı ile Mert Hakan Yandaş "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.