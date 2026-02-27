27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Veysel Bilen: "Çeyrek finali istiyoruz"

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Konferans Ligi'ndeki Rayo Vallecano kurasına dair konuştu.

27 Şubat 2026 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Veysel Bilen: 'Çeyrek finali istiyoruz'






Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşmelerine ilişkin, "Turu geçip ülkemizi gururla temsil etmek ve Samsunspor tarihinde olmayan bir başarı elde etmek istiyoruz." dedi.

Bilen, AA muhabirine, Samsunspor'un Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalmasının ve ülke puanına katkıda bulunmasının kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini söyledi.

Son 16 play-off turunda Shkendija'yı elediklerini hatırlatan Bilen, "Rakibimizi her iki maçta da yenerek üst tura çıktık. Bundan sonra zayıf ya da güçlü takım diye bir şey yok. Her takım kupada belli mesafe kat etmek istiyor. Biz de çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Rakibimiz Rayo Vallecano da aynı kanıda olacaktır." ifadelerini kullandı.

Rayo Vallecano ile ilk maçın sahalarında olacağını anlatan Bilen, şunları kaydetti:

"İlk maçı evimizde oynamamız dezavantaj gibi görünse de, rakibimizin bizi net tanımamış olması açısından, seyircimiz önünde galibiyet çıkarabilirsek İspanya'daki maçın daha kolay olacağını düşünüyorum. Teknik ekibimiz gerekli çalışmaları yapacak ama maç maç düşünürsek, birinci hedefimiz evimizdeki maçı kazanmak. Sonra orada alacağımız neticeyle turu geçip ülkemizi gururla temsil etmek ve Samsunspor tarihinde olmayan bir başarı elde etmek istiyoruz."

Veysel Bilen, Samsunspor taraftarlarına Rayo Vallecano müsabakasında stadyumu tamamen doldurmaları çağrısında bulunarak, "Hepimize büyük görev düşüyor. İnşallah o maçta stadımız tamamen dolar. Oyuncularımız da o atmosferde oynamaya alışkın oldukları için güzel bir karşılaşma olur. O tarihe kadar sakatlarımızdan da en azından ikisinin takıma katılmasını bekliyoruz. Sakatlıktan kurtulan oyuncularımızın da takımımıza büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Böylelikle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş oluruz." diye konuştu.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır ise Avrupa'da yollarına devam etmek istediklerini belirterek, "Rayo Vallecano'yu da geçerek çeyrek finale kalmak istiyoruz. Eksik oyuncularımız da takımımıza katılacak. İlk maçı evimizde oynayacağız. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Sahamızda alacağımız bir galibiyet, bize tur için avantaj sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.