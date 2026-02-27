Shakhtar 3 puanı son nefeste aldı

Ukrayna Ligi'nin 18. haftasında Shakhtar Donetsk ile Veres-Rivne karşı karşıya geldi.
Lviv stadyumunda oynanan müsabakayı Shakhtar Donetsk 1-0 kazanmayı bildi.
Donetsk temsilcisine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Valery Bondar kaydetti.
Arda Turan ise 55. dakikada sarı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte zirveden kopmayan Shakhtar, puanını 41'e çıkarttı.
GELECEK MAÇ
Arda Turan'ın takımı önümüzdeki hafta Oleksandriya'ya konuk olacak.
Oleksandriya, ligde 11 puanla son basamağın bir üstünde bulunuyorlar.
