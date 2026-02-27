Emlak Konut, Ormanspor karşısında farka koştu!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Emlak Konut, sahasında OGM Ormanspor'u 109-59 yendi.

Salon: Başakşehir



Hakemler: Erdoğan Çelebi, Metehan Alaçam, Burak Aktaş



Emlak Konut: Thomas 7, Delaere 5, Melek Uzunoğlu 12, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 13, Günesh Karaoğlan 8, Ferda Yıldız 15, Ceren Akpınar 13, Zeynep Çelik 4, Holesinska 12, Gizem Başaran 1, Ndour 2



OGM Ormanspor: Gamze Takmaz, Duygu Özen 8, Damla Gezgin 10, Yaren Düzcü 5, De Shields 12, Melisa Dönmez 2, Aliye Nur Orak 11, Yağmur Güvercin 2, Ecrin Su Özdemir 9



1. Periyot: 35-7



Devre: 60-19



3. Periyot: 85-47



