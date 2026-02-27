27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Emlak Konut, Ormanspor karşısında farka koştu!

Kadınlar Basketbol Liginde Emlak Konut, OGM Ormanspor karşısında 50 sayı fark ile kazandı.

calendar 27 Şubat 2026 18:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Emlak Konut, Ormanspor karşısında farka koştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Emlak Konut, sahasında OGM Ormanspor'u 109-59 yendi.
 Salon: Başakşehir

Hakemler: Erdoğan Çelebi, Metehan Alaçam, Burak Aktaş

Emlak Konut: Thomas 7, Delaere 5, Melek Uzunoğlu 12, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 13, Günesh Karaoğlan 8, Ferda Yıldız 15, Ceren Akpınar 13, Zeynep Çelik 4, Holesinska 12, Gizem Başaran 1, Ndour 2

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz, Duygu Özen 8, Damla Gezgin 10, Yaren Düzcü 5, De Shields 12, Melisa Dönmez 2, Aliye Nur Orak 11, Yağmur Güvercin 2, Ecrin Su Özdemir 9

1. Periyot: 35-7

Devre: 60-19

3. Periyot: 85-47

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
