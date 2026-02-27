27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Erling Moe: "Takım halinde mücadele etmeliyiz"

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Erling Moe, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu.

calendar 27 Şubat 2026 17:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erling Moe: 'Takım halinde mücadele etmeliyiz'
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Erling Moe, antrenman öncesi gazetecilere göreve geldikleri günden bu yana yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi.

Gençlerbirliği karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Moe, "Elimizden gelen en iyi mücadeleyi orada göstermek istiyoruz. Bu maç için özellikle oyuncularımın kalpten oynamalarını ve bu forma için mücadele etmelerini, terletmelerini ve ellerinden gelen mücadeleyi göstermesini görmek istiyorum. Bunu yaparken bireysel olarak değil, takım halinde yapmamız çok önemli. Takımımdan da bu duyguyu sahaya yansıtmasını, birliktelikle mücadele etmesini ve sonucunda da arzuladığımız neticeyi almayı istiyorum. Kolay değil, kolay olmayacaktır. Gençlerbirliği zor bir rakip ama bu takım birlikteliğini ve mücadelemizi sahaya koyarak arzuladığımız skoru elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün oyuncusu Fedor Chalov, Gençlerbirliği maçının önemine dikkati çekerek "Bizim adımıza artık her maç bir final maçı. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Yolumuza da bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
