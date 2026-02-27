Erling Moe: 'Takım halinde mücadele etmeliyiz'

Teknik Direktör Erling Moe, antrenman öncesi gazetecilere göreve geldikleri günden bu yana yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi.



Gençlerbirliği karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Moe, "Elimizden gelen en iyi mücadeleyi orada göstermek istiyoruz. Bu maç için özellikle oyuncularımın kalpten oynamalarını ve bu forma için mücadele etmelerini, terletmelerini ve ellerinden gelen mücadeleyi göstermesini görmek istiyorum. Bunu yaparken bireysel olarak değil, takım halinde yapmamız çok önemli. Takımımdan da bu duyguyu sahaya yansıtmasını, birliktelikle mücadele etmesini ve sonucunda da arzuladığımız neticeyi almayı istiyorum. Kolay değil, kolay olmayacaktır. Gençlerbirliği zor bir rakip ama bu takım birlikteliğini ve mücadelemizi sahaya koyarak arzuladığımız skoru elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.



Sarı-kırmızılı kulübün oyuncusu Fedor Chalov, Gençlerbirliği maçının önemine dikkati çekerek "Bizim adımıza artık her maç bir final maçı. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Yolumuza da bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.



Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.



