27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
0-015'
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Anadolu Efes, Tel Aviv maçını Belgrad'da oynayacak

Anadolu Efes, EuroLeague'in 35'inci haftasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv maçını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynayacağını açıkladı.

calendar 27 Şubat 2026 15:44
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague'in 35'inci haftasında 1 Nisan 2026 Çarşamba günü deplasmanda Maccabi Rapyd Tel Aviv ile oynanacak karşılaşmanın statüsünde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "EuroLeague'in 35'inci haftasında, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü Maccabi Rapyd Tel Aviv ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşma; 2 Nisan 2026 Perşembe günü, tarafsız saha statüsünde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak ve takımımız İsrail'e gitmeyecektir. Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati ise yerel saat ile 21.00, Türkiye saatiyle de 22.00 olacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
