27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

NBA'den Anthony Edwards'a 25 bin dolar ceza

NBA, Minnesota Timberwolves'un All-Star oyuncusu Anthony Edwards'a "maç topunu tribünlere doğru sert şekilde fırlatması" gerekçesiyle 25 bin dolar para cezası verdiğini açıkladı.

NBA, Minnesota Timberwolves'un All-Star oyuncusu Anthony Edwards'a "maç topunu tribünlere doğru sert şekilde fırlatması" gerekçesiyle 25 bin dolar para cezası verdiğini açıkladı.

Olay, Timberwolves'un salı günü Portland deplasmanında kazandığı maçın devre arasında yaşandı. İlk yarının son pozisyonunda Trail Blazers'ın kaçırdığı şut sonrası Edwards, boşta kalan topu alarak sahanın diğer ucundaki potaya doğru sert biçimde fırlattı. Ligin yayımladığı görüntülerde topun bir salon görevlisinin başına çarptığı görüldü.

Edwards, geçtiğimiz sezon lig tarafından sekiz ayrı disiplin ihlali nedeniyle toplam 420 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı. Bu cezaların büyük bölümü maç sonu röportajlarındaki küfürlü ifadelerden kaynaklanırken, bir karşılaşmada oyundan atıldıktan sonra sahayı zamanında terk etmemesi ve topu tribünlere fırlatması nedeniyle de 35 bin dolar ceza almıştı.

