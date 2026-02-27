Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi Liverpool!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Galatasaray, bu turda İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'a karşı ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.
Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Galatasaray - Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Bodo/Glimt - Sporting
Paris Saint-Germain - Chelsea
Newcastle United - Barcelona
Atletico Madrid - Tottenham
Atalanta - Bayern Münih
Arsenal - Bayer Leverkusen
Galatasaray, bu turda İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'a karşı ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.
Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Galatasaray - Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Bodo/Glimt - Sporting
Paris Saint-Germain - Chelsea
Newcastle United - Barcelona
Atletico Madrid - Tottenham
Atalanta - Bayern Münih
Arsenal - Bayer Leverkusen