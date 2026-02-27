27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi Liverpool!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın rakibi Liverpool oldu.

calendar 27 Şubat 2026 14:21 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 14:28
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi Liverpool!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Galatasaray, bu turda İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'a karşı ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.

Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Galatasaray - Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Bodo/Glimt - Sporting
Paris Saint-Germain - Chelsea
Newcastle United - Barcelona
Atletico Madrid - Tottenham
Atalanta - Bayern Münih
Arsenal - Bayer Leverkusen



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.