27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Beşiktaş'tan Kocaelispor karşısında üstünlük

Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın rakibi karşısında büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

27 Şubat 2026 11:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Süper Lig'de cumartesi günü Kocaelispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında geride kalan 41 maçta siyah-beyazlıların 24, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken iki ekip 12 karşılaşmada ise berabere kaldı.

Beşiktaş, rakip fileleri toplamda 82 kez havalandırırken, Kocaelispor ise 40 gol kaydetti.

Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar, 3-1 kazanmayı başardı.

- Kocaeli'deki maçlar

Süper Lig'de Beşiktaş ile Kocaelispor, daha önce Kocaeli'de 20 kez karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım 10, yeşil-siyahlı ekip ise 3 kez galip geldi.

Kocaeli'deki 7 maç da berabere biterken Beşiktaş 32, Kocaelispor ise 17 gol attı.

İki takım ligde son olarak 10 Nisan 2009'da Kocaeli'de karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar, mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.

- Farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında ligde en farklı galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla elde etti.

Körfez ekibi ise siyah-beyazlıları 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan müsabakayı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

- Kocaelispor'un son galibiyeti 1999 yılında

Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.

6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 11 maçta ise galibiyet yüzü görmedi.

Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 11 lig maçından 10'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
