Beşiktaş'tan Kocaelispor karşısında üstünlük

Beşiktaş, Süper Lig'de cumartesi günü Kocaelispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasında geride kalan 41 maçta siyah-beyazlıların 24, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken iki ekip 12 karşılaşmada ise berabere kaldı.
Beşiktaş, rakip fileleri toplamda 82 kez havalandırırken, Kocaelispor ise 40 gol kaydetti.
Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar, 3-1 kazanmayı başardı.
- Kocaeli'deki maçlar
Süper Lig'de Beşiktaş ile Kocaelispor, daha önce Kocaeli'de 20 kez karşılaştı.
Siyah-beyazlı takım 10, yeşil-siyahlı ekip ise 3 kez galip geldi.
Kocaeli'deki 7 maç da berabere biterken Beşiktaş 32, Kocaelispor ise 17 gol attı.
İki takım ligde son olarak 10 Nisan 2009'da Kocaeli'de karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar, mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.
- Farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında ligde en farklı galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla elde etti.
Körfez ekibi ise siyah-beyazlıları 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan müsabakayı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.
- Kocaelispor'un son galibiyeti 1999 yılında
Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.
6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 11 maçta ise galibiyet yüzü görmedi.
Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 11 lig maçından 10'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.
