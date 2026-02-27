27 Şubat
Lauri Markkanen en az 2 hafta yok

Utah Jazz'in yıldız forveti Lauri Markkanen'in kalça sıkışması nedeniyle en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

27 Şubat 2026 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler
ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, çekilen MR sonucunda kalça bölgesinde sıkışma tespit edilen Fin oyuncu iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

Markkanen'in sakatlığı çarşamba günü antrenmanda yaşadığı ve aynı süreçte ayak bileğinden de darbe aldığı belirtildi. Ancak yapılan testler sonucunda ayak bileğinde herhangi bir yapısal hasara rastlanmadığı ifade edildi.

Jazz cephesinde sakatlık krizi derinleşmiş durumda. Markkanen, son üç gün içinde uzun süreli sakatlık yaşayan üçüncü oyuncu oldu. Takım pazartesi günü Jusuf Nurkic'in burun ameliyatı sonrası sezonu kapattığını duyurmuştu. Aynı gün saatler sonra Houston Rockets maçında Vince Williams Jr. dizinden sakatlanmış, salı günü gelen haberlerde genç guardın ön çapraz bağ (ACL) yırtığı yaşadığı açıklanmıştı.

Utah ayrıca takasla kadroya katılan Jaren Jackson Jr.'dan da sezonun geri kalanında faydalanamayabilir. Jackson'ın dizinden ameliyat olarak kanserli olmayan bir oluşumun alındığı bildirildi.

2025-26 sezonunda yalnızca 42 maçta forma giyen Markkanen, Jazz'e katıldığı Eylül 2022'den bu yana en az maç sayısına ulaştı. Buna rağmen 2.16'lık yıldız, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor. Maç başına 26.7 sayıyla takım lideri olan Markkanen; 6.9 ribaund, 2.1 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakalıyor.

Öte yandan NBA, şubat ayı başında Jazz'e 500 bin dolar para cezası vermişti. Ligin açıklamasına göre Utah, Markkanen ve Jackson'ı 7 Şubat'ta Orlando Magic ve 9 Şubat'ta Miami Heat karşılaşmalarının son çeyreklerinde oynatmayarak lig kurallarını ihlal etmişti. Markkanen, bu süreçten sonra takımının son beş maçının yalnızca ikisinde forma giydi.

