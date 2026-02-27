27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Aktepe Stadı'nda ilk kez akşam maçı oynayacak

Ankara Keçiörengücü'nün stadı Aktepe'de ilk kez bir akşam maçı oynanacak. Mücadele, 28 Şubat Cumartesi günü saat 22.00'de Amed Sportif Faaliyetler'e karşı oynanacak.

calendar 27 Şubat 2026 14:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda ilk kez akşam maçına çıkacak.

Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, Keçiören Aktepe Stadı'nda 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Kulüpten edinilen bilgiye göre, Keçiören Aktepe Stadı'nda ilk kez akşam saatlerinde bir maç oynanacak. Uzun süren çalışmaların ardından stat, gece müsabakalarına uygun hale getirildi.

Mevcut aydınlatma sisteminde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerinin karşılanması için gerekli teknik düzenlemeler tamamlandı.

Stadın elektrik altyapısı tamamen yenilenirken, jeneratör desteği de sağlandı.

Aydınlatma sisteminin standartlara uygun hale getirilmesinde Keçiören Belediyesi de katkıda bulundu. Keçiörenli taraftarlar, yarın ilçelerinde oynanacak ilk akşam maçına tanıklık edecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
