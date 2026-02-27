Aktepe Stadı'nda ilk kez akşam maçı oynayacak

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda ilk kez akşam maçına çıkacak.



Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, Keçiören Aktepe Stadı'nda 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.



Kulüpten edinilen bilgiye göre, Keçiören Aktepe Stadı'nda ilk kez akşam saatlerinde bir maç oynanacak. Uzun süren çalışmaların ardından stat, gece müsabakalarına uygun hale getirildi.



Mevcut aydınlatma sisteminde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerinin karşılanması için gerekli teknik düzenlemeler tamamlandı.



Stadın elektrik altyapısı tamamen yenilenirken, jeneratör desteği de sağlandı.



Aydınlatma sisteminin standartlara uygun hale getirilmesinde Keçiören Belediyesi de katkıda bulundu. Keçiörenli taraftarlar, yarın ilçelerinde oynanacak ilk akşam maçına tanıklık edecek.



