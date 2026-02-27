27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
1-090'
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

calendar 27 Şubat 2026 16:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları son 16 turu maçlarına dair konuştu.

Slot, "Kura çekiminin olasılıkları göz önüne alındığında, tam da beklediğimiz gibi, bu sezon daha önce karşılaştığımız bir rakibe karşı zorlu bir son 16 kurası oldu." dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

"İLK MAÇTAN DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Galatasaray karşısında bu sezon lig aşamasında aldıkları mağlubiyeti hatırlatan Arne Slot, "Deplasman maçında, eylül ayında İstanbul'da oynadığımız maçtan daha iyi bir performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz." dedi.

"FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Sözlerine devam eden Hollandalı teknik adam, "Bu eşleşmedeki en büyük zorluğumuz, özellikle Galatasaray'ın Juventus karşısında çok olumlu bir sonuç alarak son 16'ya kalması. Ancak buraya gelmek için çok çalıştık ve buraya gelmeyi çok istedik ve şimdi bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." dedi.

"GALATASARAY MAÇINA HAZIR OLACAĞIZ"

Arne Slot, son olarak, "Şampiyonlar Ligi'nden önce diğer turnuvalarda önemli maçlarımız var ve umarım Galatasaray maçında olabildiğince hazır olacağız." sözlerini sarf etti.

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.