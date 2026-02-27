Ergin Ataman: 'Yıllardır kaprisleri sonucu'

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 27 Şubat Cuma günü saat 21.00'de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Başantrenör Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı:



Ergin Ataman: "Bosna Hersek ve İsviçre'yi yenerek Dünya Kupası Elemeleri'ne başladık. En ciddi rakip Sırbistan, buradaki maç çok sert geçecek. Sırplar da en önemli maç olarak bizi bekliyor. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kulüplerin gösterdiği iyi niyetle, NBA oyuncuları hariç toplandık. Sadece tam kadro bir idman yapabildik. Cedi Osman da dün gece benimle birlikte geldi. Takımın sistemi ve oyun anlayışı belli. Sert maç olacak, hazır olmalıyız. Bizim kadromuzun şu an daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dikkatli olursak, galibiyet alabiliriz. Sonuç ne olursa olsun, pazartesi İstanbul'da Sırbistan maçı var. O maça hazırlanacağız."



Deneyimli başantrenör, EuroLeague ve FIBA takvimine yönelik eleştirilerde de bulunarak şunları söyledi:



Ataman: "EuroLeague ve FIBA yönetiminin yıllardır kaprisleri sonucu saçma sapan statüde maçlar oynanıyor! Oyuncular riske ediliyor. Cedi Osman dün akşam maça çıktı ve geldi. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'te bir gün önce maç oynayan oyuncularımız var. Bizim oyuncularımız Türk formasına gönülden bağlı olduğu için koşa koşa geldiler. Umarım istediğimizi alırız."



Milli oyuncu Cedi Osman ise şu değerlendirmelerde bulundu:



Cedi: "Tarık Biberovic son dönemde çok yüksek performans sergiliyor. Yüksek ihtimalle Ergin abiler, devşirme hakkımızı Tarık'tan yana kullandılar. Malachi Flynn da çok üst düzey oyuncu. Tarık özellikle Milli Takım için çok iyi işler çıkardı. İlk kez ben de Tarık ile birlikte oynayacağım ve heyecanlıyım."



Tecrübeli oyuncu sözlerini şöyle tamamladı:



Cedi Osman: "Sırbistan'a kazanmaya geldik. Onlarda birçok EuroLeague oyuncusu yok. Ama biz biraz daha tam kadroya yakın gibiyiz. Bu bir avantaj ama sonuçta kazanmak için sahaya çıkıp, iyi bir oyun sergilemeliyiz."



