27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano oldu.

27 Şubat 2026 16:15

Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşti. Samsunspor, ilk maçı sahasında rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynayacak.

Samsunspor, bu turda Rayo Vallecano'yu elemesi halinde çeyrek finalde Celje-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Sigma Olomouc-Mainz ve Rijeka-Strasbourg eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.

Turnuvada son 16 turu maçları, 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya)

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya)

Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya)

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan)

Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz (Almanya)

Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa)





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
