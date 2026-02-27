Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.
Kritik maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
11'LER
Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Nwaiwu, Augusto, Muçi, Bouchouari, Onuachu.
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Verde, Babicka, Larsson.
TRABZONSPOR PUAN KAYBETMEK İSTEMİYOR
Geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında tekrar umutlanan bordo-mavili takım, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerek yoluna devam etmek istiyor.
Karadeniz ekibi, ligde 23 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 48 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
TRABZONSPOR'DA İKİ EKSİK VAR
Trabzonspor'da Visca ve Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov ise 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek.
12. RANDEVU
Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.
TRABZONSPOR SAHASINDA YENİLMEDİ
Trabzonspor'un sahasında Fatih Karagümrük karşısında mağlubiyeti bulunmuyor.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
TEK YENİLGİ 2022/23 SEZONUNDA
Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmıştı.
