CANLI: Sırbistan - Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a konuk oluyor.

calendar 27 Şubat 2026 20:50 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 21:15
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Sırbistan - Türkiye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.00'de başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayımlanıyor.

CANLI SKOR

SIRBİSTAN: 6

TÜRKİYE: 12

(1.ÇEYREK)

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!



