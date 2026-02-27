Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor , Fatih Karagümrük'ü ağırladı.Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikadaile 47 ve 50. dakikalardakaydetti.Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise dakika 28'deattı.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında bulduğu 3 golü de kafa vuruşlarıyla kaydetti.



NWAIWU TARİHE GEÇTİ





Fatih Karagümrük'e 2 gol atan Nwaiwu, Medjani'den (Kasım 2014 - Galatasaray) beri bir Süper Lig maçında 2 gol kaydeden ilk Trabzonspor stoperi oldu.









Bu sonucun ardından Trabzonspor, 51 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 13 puanda kaldı.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.







FATİH TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK





Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.



Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan Folcarelli'nin yerine Bouchouari'ye 11'de görev verdi. Genç teknik adam, savunmanın sağında ise Pina'yı yedek kulübesine çekerken Ozan Tufan'ın sahaya sürdü.



Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, 6 haftalık aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Bouchouari ,ligde en son 18 Ocak'ta deplasmanda oynanan Kocaelispor maçının ilk 11'inde yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.



Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Visca ve Folcarelli, dışında eksik oyuncu yer almadı.



ZUBKOV, 3 HAFTA SONRA KADRODA



Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov, 3 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.



Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Ukraynalı oyuncu, yedek kulübesinde yer aldı.



TARAFTAR DESTEĞİNDEN YARARLANAMADI



Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında taraftar desteğini arkasında bulamadı.



En son Papara Park'ta oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bazı tribünlerdeki bordo-mavili taraftarların ceza almasının da etkisiyle maçı stadyumdan az sayıda seyirci takip etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





4. dakikada Mladenovic'in uzun pasında, Babicka savunmadan kurtardığı topu Verde'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Onana yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



20. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ taraftan Ozan Tufan'ın ortasında, ceza alanı içindeki Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0.



28. dakikada Larsson'un pasında, araya girmek isteyen Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu Savic, kaleciye bırakmak isterken araya giren Verde, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



32. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Grbic topa sahip oldu.



35. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, Kranevitter'in yerine Berkay Özcan'ı sahaya sokmak istedi. Tabelada da değişiklik gösterilmesine rağmen oyuncu ısrarla sakatlığının olmadığını belirterek sahada kalmak isteyince değişiklik gerçekleşmedi.



37. dakikada ceza alanı içinde Oulai'nin şutunda kaleci Gbric, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



