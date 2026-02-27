Onuachu: ''Maça biraz yavaş başladık''

27 Şubat
Paul Onuachu, 3-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçı sonrasında görüşlerini açıkladı.

Trendyol Süper Ligin 24. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Karadeniz ekibinde kilidi açan Paul Onuachu, mücadele sonrasında görüşlerini açıkladı.

''SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK''

Mücadeleye istedikleri gibi başlayamadıklarını açıklayan dev forvet, "Maça biraz yavaş başladık. Devre arasında soyunma odasında takım arkadaşlarımız ve hocamızla konuştuk. Enerjimizi yükseltmemiz ve daha fazlasını ortaya koymamız gerektiğini konuştuk. Bu konuşmanın ardından takım iyi bir reaksiyon verdi ve üç puanı almayı başardık." ifadelerini kullandı.

''TAKIM ARKADAŞLARIM SAYESİNDE''

Gol krallığı yarışını sürdüren Nijeryalı forvet; ''Bir santrfor olarak takımınıza yardımcı olabilmek için yeteneklerinizi kullanmak zorundasınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım olmadan bunu başarmam mümkün değil. Benim gollerimden ziyade takım arkadaşlarımın hakkını vermek gerekir." sözleri ile konuşmasını noktaladı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bordo mavili forma ile bu sezon 23 maça çıkan Onuachu, 18'i Süper Lig'de olmak üzere 19 kez gol sevinci yaşadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
