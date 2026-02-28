Tarık Biberoviç: 'Kritik toplarda herkes bana güvendi'

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan'ı 82-78 mağlup ederek grup liderliği için önemli bir adım attı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberoviç ise, kritik anlarda sorumluluk alarak galibiyette önemli rol oynadı.



"TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY KAZNAMAKTI"



25 yaşındaki kısa forvet, maçı "Çok zor bir mücadeleydi. Takımımızı tebrik ediyorum, yürekli oynadık." şeklinde yorumladı.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tarık Biberoviç, "Elhamdülillah. Oldukça yorgundum ama bu anlarda yorgun hissetmiyorsunuz. Tek düşündüğüm şey kazanmaktı. Takım arkadaşlarım ve hocalarım bana güvendi. Son topları bana teslim etti ve ben onları sayıya çevirdiğim için çok mutluyum. Bütün takımla gurur duyuyorum. İnşallah en hızlı şekilde toparlanıp ikinci maçı da alacağız." dedi.





34 dakika parkede kalan Tarık Biberoviç, maçı 22 sayı, 3 asist ve 3 ribaund ile tamamladı.