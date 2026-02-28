Wolverhampton'dan Aston Villa'ya soğuk duş!

Joao Gomes ile 90+8. dakikada Rodrigo Gomes kaydetti.

Aston Villa, son 5 haftada 4. kez puan kaybı yaşadı.

👀Aston Villa, son 5 haftada 4. kez puan kaybı yaşadı.



❌ 0-1 Brentford

🤝 1-1 Bournemouth

✅ 1-0 Brighton

🤝 1-1 Leeds United

❌ 2-0 Wolverhampton https://t.co/0p1d41w9ay pic.twitter.com/5toibJF2RJ



— Sporx (@sporx) February 27, 2026

Bu sonucun ardından lig sonuncusu Wolverhampton, 13 puana yükseldi. Aston Villa, 51 puanda kaldı.



Aston Villa'da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Tammy Abraham, 70. dakikada oyuna dahil oldu.



Premier Lig'in bir sonraki haftasında Aston Villa, Chelsea'yi konuk edecek. Wolverhampton, Liverpool'u konuk edecek.

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Wolverhampton ile Aston Villa karşı karşıya geldi.Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Wolverhampton, 2-0'lık skorla kazandı.Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri, 61'de