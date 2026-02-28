27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
2-0
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
2-0
27 Şubat
Levante-Alaves
2-0
27 Şubat
Parma -Cagliari
1-1
27 Şubat
Strasbourg-Lens
1-1
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
3-0

Wolverhampton'dan Aston Villa'ya soğuk duş!

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında lig sonuncusu Wolverhampton, sahasında Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Wolverhampton ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Wolverhampton, 2-0'lık skorla kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri, 61'de Joao Gomes ile 90+8. dakikada Rodrigo Gomes kaydetti.

Aston Villa, son 5 haftada 4. kez puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından lig sonuncusu Wolverhampton, 13 puana yükseldi. Aston Villa, 51 puanda kaldı.

Aston Villa'da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Tammy Abraham, 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Aston Villa, Chelsea'yi konuk edecek. Wolverhampton, Liverpool'u konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
