27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
2-0
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
1-071'
27 Şubat
Levante-Alaves
0-069'
27 Şubat
Parma -Cagliari
1-186'
27 Şubat
Strasbourg-Lens
1-185'
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
3-0

Fenerbahçeli taraftarlardan Avrupa dönüşü coşkulu destek

Avrupa defterini Nottingham Forrest galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de taraftarlar, Antalya'da takımı çoşkuyla karşıladı

calendar 27 Şubat 2026 23:10 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 00:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçeli taraftarlardan Avrupa dönüşü coşkulu destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 24'üncü haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maç için geldiği Antalya'da meşaleler ve coşkuyla karşılandı.

AVRUPA DÖNÜŞÜ TAM DESTEK

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı 2-1 yenmesine rağmen İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kaybettiği için elenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için kente geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalya Havalimanı'nda takımlarını karşılarken, kafileye konaklayacağı Regnum The Crown Belek Hotel önünde de meşale ve havai fişeklerle coşkulu bir karşılama yapıldı. Tezahüratlar ve meşalelerle takımın gelişini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, kafilenin otele girişinden önce takımlarına destek verdi.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda, "Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Alaettin Ekici, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif" yer aldı.

5 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan; Edson Alvarez, Skriniar, Talisca ve Çağlar Söyüncü yer almadı. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Mert Günok, Fred, Musaba'nın yanı sıra iyileşme süreçleri devam eden Ederson ve Jayden Oosterwolde de Antalya'ya geldi. İki futbolcunun maç kadrosunda yer alıp almayacağıyla ilgili son kararı teknik direktör Domenico Tedesco verecek.

Fenerbahçe, günü dinlenerek geçirdikten sonra yarın yapacağı son antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda 1 Mart Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadelede Alper Akarsu düdük çalacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.