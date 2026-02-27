Stanojevic: 'Duran toplar canımızı çok acıttı'

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maçta duran toptan çok kolay goller yediklerini söyledi. Bu sonuçle 13 puanda kalan Fatih Karagümrük, ligin son sırasına adeta demir attı.
"DURAN TOP KANAYAN YARAMIZ OLDU"
Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maalesef iki duran toptan çok kolay goller yedik. Trabzonspor çok iyi bir takım bunu biliyoruz, güçlü bir takım. Farklı kurulumları var. Oyun kurarken duran toplar olsun orta açmalarda olsun iyi bir hocaları var." dedi.
"SAVAŞACAĞIZ, BIRAKMAYACAĞIZ!"
Ligde önlerindeki süreci düşündüklerini anlatan Stanojevic, "Devam edeceğiz, savaşacağız, bırakmayacağız. Ama maalesef bugün dediğim gibi ikinci yarının ardından özellikle ilk beş dakikada duran toptan yediğimiz gol bizi çok sarstı. Nasıl olabiliyor bu seviyede bu kadar kolay gol yemek onu anlayamıyorum. Ama dediğim gibi savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
