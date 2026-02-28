27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
2-0
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
2-0
27 Şubat
Levante-Alaves
2-0
27 Şubat
Parma -Cagliari
1-1
27 Şubat
Strasbourg-Lens
1-1
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
3-0

Lens liderlik için büyük fırsatı tepti!

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Strasbourg deplasmanına konuk olan Lens, sahadan 1-1 berabere ayrılarak zirve yarışında büyük yara aldı.

Fransa Ligue 1 24. hafta karşılaşmasında 2. sırada bulunan Lens, Strasbourg deplasmanına konuk oldu. İki takımın da birer gol bulduğu maç 1-1 bitti ve Lens bu sonuçla zirve yarışında 2 kritik puanı bıraktı.

Maça Strasbourg hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Arjantinli Joaquin Panichelli'nin ayağından gelen golle 1-0 üstünlük sağladı.

2. yarıda ise durum tersine döndü. Devre arasından hırslı dönen Lens, Mamadou Sangare'nin golüyle skoru eşitledi.

Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları paylaştı.

Bu sonuçla beraber Lens puanını 53'e yükseltti. Fakat zirve yarışındaki rakibi PSG, bir maç eksiğiyle 54 puanda liderlik koltuğunda yer alıyor.

Strasborug ise puanını 35 yaparak 7. sıraya yerleşti.

GELECEK MAÇLAR

25. haftada Lens, sahasında Metz'i ağırlarken; Strasbourg cephesi Auxerre deplasmanına konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
