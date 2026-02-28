Lens liderlik için büyük fırsatı tepti!

Fransa Ligue 1 24. hafta karşılaşmasında 2. sırada bulunan Lens, Strasbourg deplasmanına konuk oldu. İki takımın da birer gol bulduğu maç 1-1 bitti ve Lens bu sonuçla zirve yarışında 2 kritik puanı bıraktı.



Maça Strasbourg hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Arjantinli Joaquin Panichelli'nin ayağından gelen golle 1-0 üstünlük sağladı.



2. yarıda ise durum tersine döndü. Devre arasından hırslı dönen Lens, Mamadou Sangare'nin golüyle skoru eşitledi.



Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları paylaştı.



Bu sonuçla beraber Lens puanını 53'e yükseltti. Fakat zirve yarışındaki rakibi PSG, bir maç eksiğiyle 54 puanda liderlik koltuğunda yer alıyor.



Strasborug ise puanını 35 yaparak 7. sıraya yerleşti.



GELECEK MAÇLAR



25. haftada Lens, sahasında Metz'i ağırlarken; Strasbourg cephesi Auxerre deplasmanına konuk olacak.