27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
Augsburg-FC Köln
2-0
Wolves-Aston Villa
2-0
Levante-Alaves
2-0
Parma -Cagliari
1-1
Strasbourg-Lens
1-1
Telstar-NAC Breda
3-0

Alimpijevic'ten Tarık Biberoviç'e övgü!

Sırbistan Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, 78-82 mağlup oldukları Türkiye maçı hakkında değerlendirmede bulundu.

28 Şubat 2026 00:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Türkiye'ye 82-78 mağlup olan Sırbistan'da başantrenör Dusan Alimpijevic, milli basketbolcu Tarık Biberovic'i durdurmakta zorlandıklarını söyledi.
Alimpijevic, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ISTANBUL'DA GALİP GELMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Galibiyet dolayısıyla Türkiye'yi tebrik eden Sırp başantrenör, "Asıl sorun, ilk yarıyı ve maçı nasıl açtığımızdı. Böyle olmasını istemiyorduk. Türkiye'yi 6 ve daha az üçlükte tutmak istiyorduk. Bu 6 üçlüğün 5'ini Tarık Biberovic attı. Tarık Biberovic'e karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu. Daha iyi tempo ve hız istiyorduk. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Bunu ikinci yarıda değiştirdik. Öne de geçtik. Bu, çok güçlü bir mantalite ve karakter göstergesidir. Zor olacağını biliyorduk. İstanbul'daki maçta galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
