Alimpijevic'ten Tarık Biberoviç'e övgü!

Alimpijevic, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"ISTANBUL'DA GALİP GELMEYE ÇALIŞACAĞIZ"



Galibiyet dolayısıyla Türkiye'yi tebrik eden Sırp başantrenör, "Asıl sorun, ilk yarıyı ve maçı nasıl açtığımızdı. Böyle olmasını istemiyorduk. Türkiye'yi 6 ve daha az üçlükte tutmak istiyorduk. Bu 6 üçlüğün 5'ini Tarık Biberovic attı. Tarık Biberovic'e karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu. Daha iyi tempo ve hız istiyorduk. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Bunu ikinci yarıda değiştirdik. Öne de geçtik. Bu, çok güçlü bir mantalite ve karakter göstergesidir. Zor olacağını biliyorduk. İstanbul'daki maçta galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



