27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
2-0
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
1-069'
27 Şubat
Levante-Alaves
0-066'
27 Şubat
Parma -Cagliari
0-183'
27 Şubat
Strasbourg-Lens
1-181'
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
3-0

12 Dev Adam'dan Sırbistan'da harika zafer!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan'ı 82-78 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı millilerimiz 82-78 kazandı.

Türkiye, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Sırbistan ise ilk yenilgisini yaşadı.


Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Milli takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da Sırbistan karşısında sahadan 95-90 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve sert savunma uygulayarak Sırbistan'ın sayı bulmasına izin vermeyen A Milli Takım, 5. dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Sırbistan, basit hatalar yapan Türkiye karşısında Dobric'in basketiyle 8. dakikada farkı 1'e indirdi: 11-12. Kalan bölümde Cedi Osman'ın kaydettiği basketler ve yaptığı asistlerden gelen sayılarla farkı yeniden açan milliler, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

Çok istekli başladığı ikinci çeyrekte 5 oyuncusundan skor katkısı alan Sırbistan, 15. dakikada farkı 2 sayıya çekti: 27-29. Üst üste bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü yeniden eline geçiren ve özellikle Ercan Osmani'den önemli skor katkısı alarak farkı çift hanelere taşıyan Türkiye, soyunma odasına 45-31 önde gitti.

Üçüncü periyotta Ömer Faruk Yurtseven ile pota altını etkili kullanan A Milli Takım, uzun süre farkı korudu. Son 2 dakika 25 saniyede 11-0'lık seri yakalayan Sırbistan, bitime 2 saniye kala farkı 3'e indirdii: 54-57. Türkiye, dördüncü çeyreğe 57-54 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrek, büyük çekişmeye sahne oldu. Markovic ile skor üreten Sırbistan'a Türkiye, Tarık Biberovic'in kritik 3 sayılık basketleriyle yanıt verdi. 34. dakikada farkın 2'ye inmesinin ardından (62-64) toparlanan milli takım, 6-0'lık seri yakaladı ve 36. dakikada skoru 70-62'ye getirdi. Mücadeleyi bırakmayan Sırbistan, Dobric'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle etkili oldu. Ev sahibi takım, Markovic'in dış atışlardan bulduğu basketle bitime 1 dakika 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti: 73-72. Kalan bölümde Tarık'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği çok kritik isabetle öne geçen ve üstünlüğünü koruyan Türkiye, mücadeleyi 82-78 kazandı.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya) 

Sırbistan: Dobric 17, Miljenovic 10, Kalinic 2, Tanaskovic 5, Mitrovic 7, Davidovac 6, Ristic 3, Momirov 3, Novak 6, Markovic 19, Lakic

Türkiye: Cedi Osman 16, Tarık Biberovic 22, Metecan Birsen, Ercan Osmani 8, Ömer Faruk Yurtseven 14, Şehmus Hazer 7, Berk Uğurlu 6, Onuralp Bitim 3, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı 6

1. Periyot: 13-22

Devre: 31-46

3. Periyot: 54-57

