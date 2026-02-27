27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
2-0
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
1-070'
27 Şubat
Levante-Alaves
0-067'
27 Şubat
Parma -Cagliari
1-184'
27 Şubat
Strasbourg-Lens
1-182'
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
3-0

Ozan Tufan: "Mevki seçmiyorum, sağ bek de oynarım!"

Trabzonspor'un Karagümrük'ü 3-1'lik skorla yendiği maçta 2 asistlik performans ortaya koyan Ozan Tufan, maç hakkında konuştu.

calendar 27 Şubat 2026 22:51 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Ozan Tufan: 'Mevki seçmiyorum, sağ bek de oynarım!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'un sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1'le geçtiği maçta Ozan Tufan, yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarlarından oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 3 asiste ulaştı. 

"ÇOK TOP KAYBETMEMİZ ÜZÜCÜ"

Maçın ardından konuşan Ozan Tufan, "Zor maç olacağını biliyorduk. Hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Bizim için skor anlamında iyi maç oldu ama oyunsal anlamda eksiklikler oldu. Atığımız gol çalışmıştık meyvesini yediğimiz için çok mutluyum. Çok top kaybettik beni üzen taraf oydu. Skor anlamında ve oyun üstünlüğü de bizdeydi." dedi.

SAĞ BEK POZİSYONU HAKKINDA

Sağ bekte görev alması ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Genele baktığımızda mevki seçmeyi çok sevmiyorum. Nerede görev verilirse orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün sağ bekte hocanın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 2 asist yaptım, onun mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah daha iyi olur. Hem takıma skorla katkı yapmaya çalışılırım. Benim asist yapmamdan çok takımın iyi olması önemli. Biz kazandığımızda burası çok güzel atmosfer oluyor. Benim de yüzüm ondan gülüyor. Çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da devam ederiz" diye konuştu.

"İNŞALLAH AREN BENİ GEÇER"

Maçın sonrasında oğlu Aren'in sahaya girip fileleri havalandırdığı an hakkında da konuşan Ozan Tufan, "Herkesin evladı özeldir. Benim evladım benim için çok özel. Onu orada görmek sahada görmek o duyguyu yaşamak çok güzel. Orada onun mutluluğunu görmek beni mutlu ediyor. İlerleyen dönemlerde inşallah babasından daha iyi futbolcu olur. İnşallah öyle olur, olursa da çok mutlu olurum" dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.