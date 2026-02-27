27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
0-022'
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
0-07'
27 Şubat
Strasbourg-Lens
0-08'
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
1-0DA

Iğdır FK, İstanbul'dan mutlu ayrıldı

Trendyol 1. Ligde Iğdır FK, İstanbulspor engelini 2-1 ile geçti.

calendar 27 Şubat 2026 22:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Iğdır FK, İstanbul'dan mutlu ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Ligin 28. haftasında İstanbulspor ve Iğdır FK kozlarını paylaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk Iğdır FK 2-1 kazanmasını bildi.

Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri Fofana ve Keita kaydetti. 

Ev sahibi İstanbulspor'un tek golü ise 52. dakikada Yusuf Özer'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK puanını 44'e çıkartırken, İstanbulspor ise 38 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

İstanbulspor ligde gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına çıkacak. Iğdır FK ise Bolu deplasmanında puan ya da puanlar arayacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.