Iğdır FK, İstanbul'dan mutlu ayrıldı

Trendyol 1. Ligin 28. haftasında İstanbulspor ve Iğdır FK kozlarını paylaştı.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk Iğdır FK 2-1 kazanmasını bildi.



Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri Fofana ve Keita kaydetti.



Ev sahibi İstanbulspor'un tek golü ise 52. dakikada Yusuf Özer'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Iğdır FK puanını 44'e çıkartırken, İstanbulspor ise 38 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



İstanbulspor ligde gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına çıkacak. Iğdır FK ise Bolu deplasmanında puan ya da puanlar arayacak.