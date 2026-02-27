Millilerimiz, Buz Hokeyinde liderliğe yükseldi

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Bulgaristan'ı 4-1 yendi.Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki organizasyonda milli takım, dördüncü maçında Bulgaristan ile karşılaştı.Ay-yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü müsabakayı Sena Yavuz, Alara Kuchkin, Dilara Lökbaş ve Melis Arslan'ın golleriyle 4-1 kazandı.Şampiyonadaki üçüncü galibiyetini alan A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.Milliler, turnuvadaki beşinci ve son maçında 1 Mart Pazar günü Tayland ile karşı karşıya gelecek.