27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
1-055'
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-155'
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
0-249'
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Beşiktaş BOA, Çanakkale engelini aştı

Kadınlar Süper Liginde Beşiktaş Boa, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 107-61 ile geçti.

calendar 27 Şubat 2026 20:17 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 20:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 107-61 mağlup etti.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Nihat Çetin, Anıl Veziroğlu, İsmail Bayram

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Reyyan Yiğit 2, Saliha Mandıracı 21, Elif Emirtekin 2, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak 11, Başak Altunbey, Nisa Yalçın 10, Sıla Kaya 8

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 9, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Bilgiç 12, Özge Özışık 4, Gizem Sezer 6, Meltem Yıldızhan 16, İlayda Güner 11, Whitcomb 8, Fasoula 15, Fraser 7, Toure 16

1. Periyot: 19-30

Devre: 32-57

3. Periyot: 52-79

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 41 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 36 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
