Arda Turan, sürpriz Türkiye planını açıkladı!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Polonya ekibi Lech Poznan ile eşleşti.



Türk çalıştırıcı Arda Turan söz konusu eşleşmeyle ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.



RÖVANŞI TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR



Arda Turan, Lech Poznan mücadelesinin rövanşını Türkiye'de oynamak istediğini duyurdu. genç çalıştırıcı konuyla ilgili, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir." ifadelerini kullandı.



SHAKHTAR DONETSK - LECH POZNAN MAÇLARI NE ZAMAN?



Shakhtar, Lech Poznan ile ilk maçını 12 Mart Perşembe akşamı deplasmanda, rövanşı ise 10 Mart Perşembe akşamı sonradan belirlenecek bir stadyumda oynanacak.

