Ergin Ataman: 'Tarihi bir galibiyete imza attık'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Sırbistan maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.





"TARİHİ BİR GALİBİYET"



Ataman, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:



"Sırbistan'da maç kazanmak kolay değil. Tarihi bir galibiyet. Bu maçın anlamlı olması için İstanbul'da da mutlaka kazanmamız lazım. Oyunun kontrolü hep bizdeydi. Ama maç artık bir yerde kaos basketboluna döndü. Normal düzen içerisinde bizim ciddi bir üstünlüğümüz vardı. Bu kadroya uygun basketbol oynamaya çalışıyoruz."



TARIK BIBEROVIC İÇİN ÖVGÜ



Ergin Ataman, Tarık Biberović'in performansına da özel bir parantez açtı:



"Tarık orada iyi iş yaptı. Tarık zaten bunun için bu kadroda, Tarık çok büyük bir oyuncu. Bunu zaten EuroLeague'de kendi takımında da gösteriyor. Bugün de iyi performans gösterdi. Şimdi diğer oyuncularımızdan da daha iyi performans almamız lazım."





Galibiyet dolayısıyla oyuncularını tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, "Eğer yanılmıyorsam Sırbistan karşısında deplasmanda ilk kez kazandık. Bu, çok önemli. Sırbistan, önemli oyuncularından yoksun olabilir ama onlara saygı duyuyoruz. Tarihi bir galibiyete imza attık." dedi.



Üçüncü periyodun son dakikasına kadar maçı kontrol ettiklerini aktaran Ergin Ataman, "Topu iyi paylaştık ve çok iyi oynadık. Bundan sonra Sırbistan çok agresif savunma yapmaya başladı. Biz de top kayıpları yaptık. Bir türlü düzen içine giremedik. Ercan ile sayı üretmeye çalıştık ama top kaybı yaptık. Böyle olunca Sırbistan, Dobric'in atışları ve Markovic'in skorer oyunuyla geri geldi. Aslında çok net kazanmamız gereken bir maçı son 1 dakika 30 saniye kala riske ettik. Tarihi bir galibiyet. Grupta 3'te 3 yaptık. Bu galibiyetin anlam kazanması için İstanbul'da da mutlaka kazanmamız gerek. O maç da yine sert geçecektir." diye konuştu.



