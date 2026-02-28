Samsunspor'da Gaziantep öncesi 4 eksik

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 31 puan topladı.
Ligde geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi, Gaziantep FK'yi yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
4 EKSİK
Samsunspor'da tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlanmıştı.
