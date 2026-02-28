28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
13:30
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
13:30
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
13:30
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Juventus'ta Michele Di Gregorio ile veda kararı!

Juventus, 28 yaşındaki İtalyan kalecisi Michele Di Gregorio ile sezon sonunda yola devam etmeyi düşünmüyor.

Juventus, 28 yaşındaki kalecisi Michele Di Gregorio ile ayrılık kararı aldı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Juventus, Di Gregorio ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor. İtalyan file bekçisi, kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, gelecek yaz Di Gregorio'nun yerine daha deneyimli bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞTI

Michele Di Gregorio, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında alınan 5-2'lik yenilgi ve Como maçında hatalı gol yemesinin ardından ölüm tehditleri almış ve sosyal medya hesabındaki yorum bölümünü kapatmıştı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Gregorio ile ilgili eleştirilerin ardından Galatasaray ile oynanan rövanş maçında kalede Mattia Perin'e forma vermişti.

Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi devam eden İtalyan kalecinin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

JUVENTUS'UN VEDA LİSTESİ

Öte yandan La Gazzetta dello Sport, Di Gregorio ile birlikte Juventus'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen diğer oyuncuları da duyurdu.

İtalyan ekibinin ayrılık listesi şu şekilde:

-Juan Cabal
-Vasilije Adzic
-Teun Koopmeiners
-Edon Zhegrova
-Lois Openda

