Juventus'ta Michele Di Gregorio ile veda kararı!

Juventus, 28 yaşındaki kalecisi Michele Di Gregorio ile ayrılık kararı aldı.



İtalyan medyasında yer alan habere göre, Juventus, Di Gregorio ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor. İtalyan file bekçisi, kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, gelecek yaz Di Gregorio'nun yerine daha deneyimli bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.



ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞTI



Michele Di Gregorio, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında alınan 5-2'lik yenilgi ve Como maçında hatalı gol yemesinin ardından ölüm tehditleri almış ve sosyal medya hesabındaki yorum bölümünü kapatmıştı.



Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Gregorio ile ilgili eleştirilerin ardından Galatasaray ile oynanan rövanş maçında kalede Mattia Perin'e forma vermişti.



Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi devam eden İtalyan kalecinin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.



JUVENTUS'UN VEDA LİSTESİ



Öte yandan La Gazzetta dello Sport, Di Gregorio ile birlikte Juventus'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen diğer oyuncuları da duyurdu.



İtalyan ekibinin ayrılık listesi şu şekilde:



-Juan Cabal

-Vasilije Adzic

-Teun Koopmeiners

-Edon Zhegrova

-Lois Openda



