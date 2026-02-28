28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
13:30
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
13:30
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
13:30
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Galatasaray'ın gündemindeki Koopmeiners için veda kararı!

Juventus'ta Teun Koopmeiners, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alıyor. Hollandalı orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.

calendar 28 Şubat 2026 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve ligde bu sezon zirveden uzak kalan Juventus, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

La Gazzetta dello Sport, Juventus'un gelecek sezon kadroda düşünmediği oyuncuları duyurdu.

İtalyan ekibinde, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında Teun Koopmeiners'in de yer alması dikkat çekti.

"ATALANTA'DAKİ GİBİ DEĞİL"

Hollandalı futbolcu ile ilgili yazılan bölümde, "İstanbul'daki iki gol, bir güneş ışığı gibiydi. Ancak, uzun süredir ışığın görülmediği, bulutlarla kaplı kasvetli bir gökyüzünde tek bir ışık gibiydi; belki de Juventus'taki macerasının başlangıcından bu yana ilk kez. Koopmeiners, Juventus'ta hiçbir zaman Atalanta'daki gibi olmadı, hatta ona yakın bile değildi. Bu yüzden takımdan ayrılabilir." denildi.

28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde orta saha arayan Galatasaray'ın gündemine gelmişti. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, Juventus ile Galatasaray arasında oynanan rövanş karşılaşması öncesi Hollandalı futbolcuya sarı-kırmızılıların ilgisinin devam ettiğini duyurmuştu.

GOLLERİ GALATASARAY'A ATTI

Juventus'ta bu sezon 35 maça çıkan Koopmeiners, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Hollandalı futbolcu, bu sezon attığı iki golü de İstanbul'da oynanan Galatasaray karşılaşmasında kaydetti.

JUVENTUS İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun, Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

