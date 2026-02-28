Galatasaray'ın gündemindeki Koopmeiners için veda kararı!

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve ligde bu sezon zirveden uzak kalan Juventus, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.



La Gazzetta dello Sport, Juventus'un gelecek sezon kadroda düşünmediği oyuncuları duyurdu.



İtalyan ekibinde, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında Teun Koopmeiners'in de yer alması dikkat çekti.



"ATALANTA'DAKİ GİBİ DEĞİL"



Hollandalı futbolcu ile ilgili yazılan bölümde, "İstanbul'daki iki gol, bir güneş ışığı gibiydi. Ancak, uzun süredir ışığın görülmediği, bulutlarla kaplı kasvetli bir gökyüzünde tek bir ışık gibiydi; belki de Juventus'taki macerasının başlangıcından bu yana ilk kez. Koopmeiners, Juventus'ta hiçbir zaman Atalanta'daki gibi olmadı, hatta ona yakın bile değildi. Bu yüzden takımdan ayrılabilir." denildi.



28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde orta saha arayan Galatasaray'ın gündemine gelmişti. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, Juventus ile Galatasaray arasında oynanan rövanş karşılaşması öncesi Hollandalı futbolcuya sarı-kırmızılıların ilgisinin devam ettiğini duyurmuştu.



GOLLERİ GALATASARAY'A ATTI



Juventus'ta bu sezon 35 maça çıkan Koopmeiners, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Hollandalı futbolcu, bu sezon attığı iki golü de İstanbul'da oynanan Galatasaray karşılaşmasında kaydetti.



JUVENTUS İLE SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun, Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



