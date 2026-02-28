28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-383'
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-280'
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
0-377'
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Adana Demirspor'da yeni başkan kollarını sıvadı

FIFA'nın 45 puan sildiği Adana Demirspor'da yeni başkan Ertan Zeybek, kurtuluş mücadelesine başladı.

calendar 28 Şubat 2026 13:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Adana Demirspor'da yeni başkan kollarını sıvadı
Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden ancak yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, FIFA'daki dosyaları nedeniyle uygulanan idari yaptırımlarla mücadele ediyor.

İş insanı Murat Sancak'tan taraftarlar adına kulübü devralan yeni başkan Ertan Zeybek, 'Yaşasın Adana Demirspor' kampanyasıyla borçları kapatarak yeniden ayağa kalkacaklarını söyledi.

Son 2 yıldır yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'den düşmesinin ardından bu kez Trendyol 1'inci Lig'de aldığı kötü sonuçlar ve FIFA'daki dosyaları nedeniyle uygulanan idari yaptırımlarla mücadele ediyor.

Mavi-lacivertliler, son olarak FIFA Disiplin Komitesi'nin kararıyla sarsıldı. Komite, kulübe iki ayrı dosya kapsamında toplam 12 puan silme cezası verdi. Alınan yaptırımların ardından Adana temsilcisi, 1'inci ligde eksi 45 puanla son sıraya demir atan kulüp matematiksel olarak bir kez daha küme düştü.

Tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşayan kulüpte başkanlık görevini iş insanı Murat Sancak'tan taraftar adına devralan Ertan Zeybek kulübün yeni başkanı oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ertan Zeybek, takımın en büyük gücünün taraftar olduğunu söyledi. Devir sürecini bir taraftar olarak gerçekleştirdiklerini belirten Zeybek, "Bunu yapmak zorundaydık. Bu kulübün yaşaması anlamında bir fedakarlık yapmak gerekiyordu. Taraftar da üzerine düşen fedakarlığı gösterdi. Bundan sonraki süreçte umarız bu kulübü yaşatmak için bütün gayretimizi ve çabamızı göstereceğiz" dedi.

'İŞLERİN İÇİNDEN ÇIKILMAYACAK BİR DURUMDA DEĞİL'

Mali tablo açısından işlerin içinden çıkılmayacak bir durumda olmadığını belirten Zeybek, kulübün toplam borcunun 25 milyon Euro civarında olduğunu söyledi.

Zeybek, "Bütün futbol kulüplerinin normal borcu nasılsa bizim kulübümüzün de öyle borçları var. Ancak her konuda ekonomik hareket etmek gerekiyor. Ödeme yapamayacağım bir transferi kulübe almak, kulübe ihanetten başka bir şey değildir. Bu yüzden planlı gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. 1940'tan beri var olan köklü camialarda mutlaka inişler ve çıkışlar olur. Bu da bizim iniş dönemimiz oldu. Adana Demirspor'u yeniden layık olduğu Süper Lig'e taraftarımızla birlikte çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

'YARDIM KAMPANYASIYLA FIFA'YA OLAN BORÇLARI ÖDEYECEĞİZ'

Başlattıkları 'Yaşasın Adana Demirspor' adlı yardım kampanyasına tüm taraftarların destek vermesi gerektiğini aktaran Zeybek, "Kampanyamız tamamen valilik makamının onayında olan bir kampanya. Hiç kimsenin şahsi olarak müdahale edemeyeceği resmi hesaplarımız var. Bu nedenle tüm Adana Demirspor camiası bilsin ki gönderilen 10 TL bile tamamen resmiyete dökülen bir para oluyor ve kulübün borçları için kullanılabilecek bir meblağa dönüşüyor. Taraftarlarımız gönderdikleri miktarları halkın takımına destek olarak görsünler. Toplanan paralar kulübün borçları için kullanılacak. İlk etapta ise FIFA'ya olan borçlarımızı ödeyeceğiz" diye konuştu.

'KÜLÜP TARAFTARI VAR OLDUĞU İÇİN YAŞIYOR'

Takımın içinde bulunduğu duruma rağmen taraftarın büyük destek verdiğini belirten Zeybek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz taraftarımızla her yerde, her zaman gurur duyulan bir takımız. Bu kulüp zaten taraftarı olduğu için yaşıyor. Geçmiş dönemlerde taraftarın kulüp için yaptıkları ortada; takımı sahipleniyorlar. Biz kendi şehrimizde kendi takımımızı destekleyip sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Ancak bu şekilde Türk futbolu belli bir seviyeye gelir, gerçek bir rekabet ortamı oluşur. Aksi halde günümüzde olduğu gibi iki takım zirvede yarışır, diğerleri figüran olur. İkisi başta oynar, diğerleri onların figüranı haline gelir.

Kötü bir sürecin içerisindeyiz. Karamsarlık yapıp 'Biz amatöre gideriz, kapatır gideriz' dersek bu bizim için çok daha kötü olur. Öyle bir tabloyu yaşamayacağız inşallah. Dediğim gibi büyük kulüpler düşer, kalkar, iner, çıkar ama bir şekilde yaşar. Biz de bu kulüp yaşasın diye mücadele ediyoruz. Köklü bir camiaya sahibiz. 'Halkın takımı' ibaresi sadece Türkiye'de Adana Demirspor'a aittir. Adana Demirspor'a gittiğinizde herkes her yerde 'halkın takımı' olarak lanse eder. Çünkü 1940'tan beri halk kurmuş, halk yönetmiş. Bunun önüne başka bir takım geçemez. Halkın takımı Adana Demirspor'dur. Adana'nın en büyük markası Adana Demirspor'dur."

'GELECEK SEZONUN PLANLAMASINI DA GENÇLERLE YAPACAĞIZ'

Çok genç futbolcularla mücadele ettiklerini aktaran Zeybek, yetenekli bir futbolcu grubuyla çalıştıklarını dile getirdi. Zeybek, "Gerçekten yetenekli 4-5 futbolcumuz var ama yaşları küçük. Fizik olarak abileriyle mücadele edecek seviyede değiller ancak teknik olarak onlardan çok iyiler. İnşallah Demirspor'un geleceğinde bu isimler ön planda olacaktır. Bu takıma çok değer katacaklar. Biz de kulüp olarak bu gençlerimize mutlaka sahip çıkacağız. Taraftarlarımıza da sesleniyorum; Pendikspor maçına ve iç sahadaki karşılaşmalarımıza mutlaka gelsinler. Bu çocuklarımızı desteklesinler. Gerçekten büyük fedakârlık yapıp büyük mücadele örneği gösteriyorlar ancak güçleri yetmiyor. 16, 17, 18, en büyüğü 19 yaşında oyuncular. Biz bu çocuklarımıza sahip çıkalım. İnşallah bu sezonu böyle tamamlayıp, 2'nci ligdeki gelecek sezonun planlamasını da bu gençlerimizle yapacağız" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
