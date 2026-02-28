Bodrumspor, Hatayspor'a karşı ikinci yarı açıldı

Trendyol 1. Ligin 28. haftasında Hatayspor ile Bodrumspor kozlarını paylaştı.
Mersin'de oynanan müsabakayı Bodrumspor 3-1 kazandı.
Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Ajeti, 56. dakikada Ali Habeşoğlu ve 63. dakikada penaltıdan Brazo kaydederken, Hatayspor'un tek golü 90. dakikada Sharif Osman'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bodrumspor puanını 48'e çıkarttı. Hatayspor ise 7 puanda kaldı.
Hatayspor önümüzdeki hafta ligin güçlü ekiplerinden Çorum FK deplasmanına çıkacak. Bodrum FK ise son haftaların yükselen takımı Iğdır FK'yı evinde ağırlayacak.
