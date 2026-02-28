Panathinaikos'ta ayrılık: Ömer Faruk Yurtseven

Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı.
Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Panathinaikos AKTOR, Ömer Yurtseven ile olan iş birliğinin sona erdiğini duyurur. Ekibimize yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi ile bu sezon Avrupa Ligi'nde görev aldığı 19 maçta 6,3 sayı ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
27 yaşındaki pivot, kayıt süresi bittiği için sezonun kalanında EuroLeague veya EuroCup'ta forma giyemeyecek.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|12
|8
|4
|44
|29
|44
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|24
|8
|7
|9
|21
|24
|31
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13