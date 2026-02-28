28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-0DA
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-0DA
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-174'
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Galatasaray'dan BOTAŞ karşısında farklı galibiyet

Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ'ı 75-53'lük skorla mağlup etti.

calendar 28 Şubat 2026 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 15:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan BOTAŞ karşısında farklı galibiyet
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 75-53 yendi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin normal sezonunu 17 galibiyet 3 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın play-off çeyrek finaldeki rakibi, Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın maçının sonucuna göre belli olacak.

Play-off oynayacak BOTAŞ ise 11 galibiyetle sezonu tamamladı. BOTAŞ'ın sıralaması ve play-off çeyrek finaldeki rakibi, diğer maçlardan sonra netlik kazanacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Buğra Çağatay Savaş, Kerem Altıntaş

BOTAŞ: Işık Su Güven 9, Bejedi 9, Tuba Poyraz 6, Dantas 9, Serfa 4, Ayşegül Günay Aladağ 10, Rana Uçar 3, Begüm Demir, İdil Yeniçulha, Defne Çınar, Işılay Eğin 3

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Ayşe Cora Yamaner 8, Derin Erdoğan 14, Juhasz 8, Kuier 2, Williams 3, Elif Bayram 8, Sude Yılmaz 6, Gökşen Fitik 8, Johannes 13, Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül 1

1. Periyot: 18-15

Devre: 35-42

3. Periyot: 37-57

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.