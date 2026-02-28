İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Bournemouth, Sunderland'i konuk etti.



Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Sunderland'in golünü 18. dakikada Eliezer Mayenda Dossou kaydetti. Bournemouth'a beraberliği getiren gol ise 64. dakikada Evanilson'dan geldi.



ENES ÜNAL 81'DE GİRDİ



Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, 81 dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Bournemouth 39 puana yükselirken; Sunderland de 37 puana ulaştı.



Öte yandan Bournemouth'un ligdeki yenilmezlik serisi 8 maça yükseldi. Sunderland'in ise 3 maçlık mağlubiyet serisi son buldu.



Premier Lig'in 29. haftasında Bournemouth, Brentford'u konuk edecek. Sunderland ise deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya gelecek.