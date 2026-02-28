28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
3-181'
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
0-023'
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
2-040'
28 Şubat
Newcastle-Everton
1-240'
28 Şubat
Burnley-Brentford
0-340'
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
0-050'
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-149'
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
0-050'
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
0-048'
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Kocaelispor, 2 pozisyonda penaltı bekledi

Kocaelispor, Beşiktaş maçının 62 ve 90+5. dakikalarında penaltı bekledi.

calendar 28 Şubat 2026 18:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, 2 pozisyonda penaltı bekledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kocaelispor, Beşiktaş'a 1-0 yenildiği müsabakada 2 pozisyonda penaltı bekledi.

62. dakiakdaki pozisyonda Agyei ile Murillo hava topuna çıktı. Kocaelispor cephesi, top yere inerken Murillo'nun elle müdahalesi olduğu ve bunun penaltı olduğu yönünde itirazda bulundu.

Hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Bülent Birincioğlu'ndan 'penaltı yok' onayı aldıktan sonra oyunu devam ettirdi.

90+5. dakikadaki pozisyonda ise Kocaelisporlu futbolcular, Emmanuel Agbadou'nun topu elle kestiği yönünde itiraz etti. Cihan Aydın, VAR hakemi Bülent Birincioğlu'ndan penaltı olmadığı onayını aldıktan sonra müsabakayı bitirdi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.