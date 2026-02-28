Kocaelispor, 2 pozisyonda penaltı bekledi

Kocaelispor, Beşiktaş'a 1-0 yenildiği müsabakada 2 pozisyonda penaltı bekledi.62. dakiakdaki pozisyonda Agyei ile Murillo hava topuna çıktı. Kocaelispor cephesi, top yere inerken Murillo'nun elle müdahalesi olduğu ve bunun penaltı olduğu yönünde itirazda bulundu.Hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Bülent Birincioğlu'ndan 'penaltı yok' onayı aldıktan sonra oyunu devam ettirdi.90+5. dakikadaki pozisyonda ise Kocaelisporlu futbolcular, Emmanuel Agbadou'nun topu elle kestiği yönünde itiraz etti. Cihan Aydın, VAR hakemi Bülent Birincioğlu'ndan penaltı olmadığı onayını aldıktan sonra müsabakayı bitirdi.